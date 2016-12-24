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Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вылетит сегодня с официальным визитом в Узбекистан.
Глава КР проведет встречу со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым.
Стороны обсудят вопросы развития двустороннего сотрудничества. Алмазбек Атамбаев также планирует побывать на могиле первого президента РУз Ислама Каримова, который похоронен в Самарканде, и почтить его память.
Ранее заведующий отделом внешней политики президента Сапар Исаков сообщил, что президент Кыргызстана посетит Узбекистан в рамках двусторонних отношений впервые за 8 лет.
URL: http://www.24.kg/vlast/42292/