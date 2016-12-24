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Шавкат Мирзиеев: За три месяца у наших народов произошло очень много позитивного

24/12/16 18:42, Самарканд – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев искренне приветствовал главу Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, который прибыл сегодня в Самарканд с рабочим визитом.

 

«Мне очень приятно, что когда это все случилось, вы во главе с премьер-министром отправили очень солидную делегацию. И в те тяжелые минуты вы были с нами. А сегодня вы почтили память нашего первого президента. Это совершенно иное ваше отношение к Исламу Абдуганиевичу и народу Узбекистана», - сказал Шавкат Мирзиеев.

 

«Ислам Абдуганиевич мне рассказывал, как вы на ШОС последний раз разговаривали. Он мне говорил: «Ты готовься, мы обязательно в сентябре поедем в Бишкек». Но так уж получилось… Я думаю, мы все, что он говорил, теперь должны исполнять», – добавил глава РУз.

 

«За эти три месяца при вашей поддержке очень много позитивного у наших народов произошло. Они этих дней очень долго ждали. Скажу вам искренне: мне даже письма пишут с Киргизии. С благодарностью о том, что во главе с Алмазбеком Шаршеновичем открыли дорогу. Взятый нами темп надо продолжать», - отметил Шавкат Мирзиеев.

URL: http://www.24.kg/vlast/42297/

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