RSS
facebookfacebookgoogale+
Саудовская Аравия. Золушки в аренду
Госипотека в Кыргызстане: как сделать ее доступной
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 24 декабря 2016 года. Суббота. Бишкекское время 20:22
НОВОСТИ ДНЯ:
Власть
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Алмазбек Атамбаев: Нам надо сделать все, чтобы люди не ощущали границ

24/12/16 19:32, Самарканд – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

В ходе рабочего визита в Самарканд глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поблагодарил народ Узбекистана за помощь во время июньских событий 2010 года.

 

«Конечно, у каждого лидера своя эпоха, и большая заслуга Ислама Абдуганиевича (Каримова – первого президента Узбекистана. – Прим. ИА «24.kg») в том, что он сделал стабильный и независимый Узбекистан, который избежал волнений. У нас было две революции. Надо ценить стабильность. И мы помним большую заслугу в 2010 году, когда выдержанная позиция президента Узбекистана помогла остановить провокационные столкновения», - сказал Алмазбек Атамбаев.

 

«И я помню, как в июне 2010-го мы с вами каждый день по нескольку раз разговаривали. Я вам очень благодарен за то, что вы нам тогда реально помогли», - добавил глава КР, обращаясь к своему узбекскому коллеге Шавкату Мирзиееву.

 

«У каждого времени свой лидер. Вы - тот лидер, которого ждал народ Узбекистана. Этап борьбы за независимость окончен. Теперь большой упор нужно делать на экономику, развитие отношений, снимать какие-то ограничения, ненужные преграды, заборы», - отметил Алмазбек Атамбаев.

 

«У нас было общее государство - Кокандское ханство. Мы это прекрасно помним. Тогда не было никаких границ. Нам надо сделать все, чтобы люди не ощущали границ», - резюмировал президент КР.

URL: http://www.24.kg/vlast/42301/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ