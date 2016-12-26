Хотели как лучше. Деньги на ресиверы для уязвимых слоев населения секвестированы

«В 2016 году 35 миллионов сомов были секвестированы, а министерство транспорта и коммуникаций расформировано. Так что кроме 20 миллионов сомов для социально уязвимых слоев населения на покупку ресиверов для вещания цифрового телевидения, других средств пока не предусмотрено», - пояснила заместитель министра культуры, информации и туризма КР Айнура Темирбекова.

По ее словам, в 2014 году из предусмотренных 100 миллионов сомов 20 миллионов было запланировано на приобретение ресиверов.

«Министерство транспорта и коммуникаций на то время успело закупить их 8 тысяч, и совместно с Минсоцразвития распределили их. Далее на одном из заседаний было решено в первую очередь выделять их малообеспеченным семьям и многодетным. По состоянию на январь 2015 год таких семей оказалось 105 тысяч. И если средняя цена ресивера составляет две тысячи сомов с антенной, то получалось около 200 миллионов сомов, а таких денег в бюджете нет», - сказала заместитель министра.