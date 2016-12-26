Садык Шер-Нияз: Деятельность КТРК противоречит журналистской этике

«Деятельность КТКР противоречит журналистской этике»,- сказал сегодня на заседании комитета ЖК по образованию, культуре, науке и здравоохранению, где рассматривается отчет Наблюдательного совета о работе Общественной телерадиовещательной корпорации КР за 2015 год, депутат от фракции «Ата Мекен» Садык Шер-Нияз.

По мнению Садыка Шер-Нияза, это хорошо, что в КТРК хороший менеджер и канал освещает важные вопросы, но честь и достоинство человека, его права - превыше всего.

«Права каждого индивидуума надо ставить на первое место, это прописано во всех международных конвенциях. И поливание грязью простого гражданина или депутата на КТРК никак не совпадает с журналистской этикой», - отметил атамекеновец.

Однако депутат от фракции СДПК Евгения Строкова не согласилась с вышесказанным. «КТРК на свой страх и риск поднимает важные темы. Это и репортажи о департаменте лекарственного обеспечения, и тема по онкологии… Их могли скрыть. Депутатам также нужно было отреагировать по ночному рынку мяса. С приходом нынешнего гендиректора КТРК есть хорошие подвижки», - заявила она.

«Предлагаю тогда телеканал передать в частные руки. Если выделяются миллионы из народного кармана, то освещать это нужно», - парировал Садык Шер-Нияз.

В свою очередь депутат от «Ата Мекена» Наталья Никитенко сделала замечание, что Общественный наблюдательный совет КТРК должен реагировать на черный пиар в эфире.

«Общественный канал предоставляет объективную и взвешенную информацию, и если она будет однобокой, ответственность понесут и журналист, и редактор. Более того, руководству канала Илиму Карыпбекову был сделан выговор», - отреагировала на замечание председатель НС Джылдыз Бакашова.