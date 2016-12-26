В парламенте Кыргызстана может смениться вице-спикер. Об этом ИА «24.kg» сообщили собственные источники в Жогорку Кенеше.

По их данным, место заместителя торага от коалиции, которое сейчас занимает Нурбек Алимбеков, может достаться Данияру Толонову.

Он приходится родственником нардепу двух предыдущих созывов (третьего и четвертого) Арапбаю Толонову.