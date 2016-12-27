Змеи, крысы и быки кыргызской политики

Говорят, что звезды ошибаются редко, и в каком порядке они выстроятся над головами людей, такая судьба их и ожидает. Но мы не будем заниматься составлением прогноза. К тому же у большинства наших власть имущих достаточно средств на оплату услуг личного астролога. ИА «24.kg» разобрало местных политиков по годам китайского гороскопа.

Грядет их год

Лидеру парламентской фракции СДПК Исе Омуркулову покровительствует Огненный Петух. А вот его коллеге - атамекеновцу Алмамбету Шыкмаматову – Земляной. К этому же знаку относится сопартиец Алмамбета Шыкмаматова Садык Шер-Нияз.

В правительстве год Петуха примет под крыло сразу двух вице-премьер-министров – по экономическим и социальным вопросам: Олега Панкратова и Чолпон Султанбекову.

Тем, кто по году рождения Огненный Петух, надлежит быть, следуя советам астрологов, общительным, элегантным и ярким, а кто Земляной – добрым и открытым.

Кому в бизнесе везет

Обезьяна покровительствует члену фракции «Онугуу-Прогресс» Камчыбеку Жолдошбаеву. В прошлом заведующий кафедрой физвоспитания в педагогическом институте прославился тем, что на парковке нанес телесные повреждения журналисту кыргызскоязычной газеты Семетею Таласу. Корреспондент залечивал гематомы, а депутат по традиции все отрицал.

В правительстве знак взобрался высоко: в год Обезьяны появился на свет первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев. А в оппозиции – не менее заметная личность Камчыбек Ташиев. Может, поэтому его так потянуло в октябре 2012 года на забор «Белого дома»? Этот изящный паркур стал визитной карточкой экс-нардепа.

Как гласит гороскоп, людям, рожденным в год Обезьяны, везет в бизнесе.

Скрытность – их второе имя

В парламенте в год Крысы появилась на свет целая плеяда политиков: спикер Чыныбай Турсунбеков, лидер «Бир Бола» Алтынбек Сулайманов, нардеп от фракции «Онугуу-Прогресс» Гулшат Асылбаева. Как ни странно, к этому знаку относится и член фракции «Республика – Ата Журт» Динара Исаева. Хотя журналисты за постоянное молчание на заседаниях Жогорку Кенеша прозвали ее рыбой.

В правительстве и в стане оппозиционеров крыс не сыскалось.

Крысу, если верить китайскому гороскопу, отличают скрытность, пугливость и стеснительность.

Друзья избирателей

В год Собаки появились сразу три лидера парламентских фракций - «Кыргызстан», «Ата Мекен» и «Республика – Ата Журт»: Алмазбек Баатырбеков, Омурбек Текебаев и Омурбек Бабанов. Сложно утверждать, но, может, сложность их отношений все-таки как-то связана со звездами?

Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков также по гороскопу Собака.

Люди, рожденные в год Собаки, всегда честны и справедливы, на них можно положиться в любой ситуации. Они ответственны в деловых вопросах, и им можно доверить весьма опасную или щекотливую информацию.

Трудолюбивые вы наши!

Немало в Жогорку Кенеше и родившихся в год Кролика. Это Асылбек Жээнбеков и Кожобек Рыспаев (СДПК), Канат Исаев и вице-спикер Нурбек Алимбеков («Кыргызстан»).

Если верить гороскопу, представителей этого знака характеризуют трудолюбие, упорство и острый ум. Каких из этих качеств недостает народным избранникам – на усмотрение электората.

Его время еще впереди

Один из самых молодых депутатов шестого созыва - Жанар Акаев по гороскопу Тигр. Очень активный и деятельный молодой человек. Так говорят звезды.

Пышущие огнем

Депутат третьего подряд созыва, верная идеалам социал-демократии, и любительница судиться с журналистами Ирина Карамушкина – Дракон. Может, этим объясняются ее вспыльчивость и эмоциональные выступления?

Есть Драконы и в «Республике – Ата Журт». Это Талант Мамытов и Аида Исмаилова. Активный член «Бир Бола» Акылбек Жапаров также появился на свет в год сказочного персонажа, как и представитель «Ата Мекена» Асель Мамашова.

Дракон может быть великодушным человеком с твердыми принципами, сентиментальным, благородным и необыкновенно проницательным. Но обычно это безжалостный, самоуверенный, одержимый жаждой власти товарищ. Наиболее подходящие Дракону профессии - директор или продюсер, актер, военнослужащий, адвокат, архитектор, художник и даже президент.

Риск не про них

Деятельный социал-демократ Дастан Бекешев родился в год Водяного Кабана. Астрологи советуют тем, кому покровительствует это животное, научиться отличать хорошее от плохого, внимательнее относиться к самим себе и подавить в себе мягкость характера.

Самая яркая и принципиальная женщина не только «Бир Бола», но и всего Жогорку Кенеша – Чолпон Джакупова - также родилась в год Кабана.

Упорство и труд

Вице-спикер, депутат от «Республики – Ата Журт» Алтынай Омурбекова по китайскому гороскопу Бык. Как и глава парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев.

Звезды сулят рожденным под этим знаком умение добиваться своего, но советуют не терять цепкости ума и слушать внутренний голос.

И такие союзы случаются

Не могли мы пройти мимо героинь нашумевшей телефонно-скандальной саги – Евгении Строковой и ее визави по WhatsApp Эльвиры Сурабалдиевой. Первая – Змея. В восточном гороскопе сказано, что у представителей этого знака очень развита интуиция и они упорны. А вот Эльвира Сурабалдиева – Лошадь. Этот знак отличается выносливостью, сильным духом и устойчивостью к стрессам. С последним можно поспорить, учитывая, что госпожа Сурабалдиева очень восприимчива к критике и обидчива.

Под знаком Лошади рожден и экс-спикер Жогорку Кенеша, ныне оппозиционер Ахматбек Келдибеков. Его коллега в стане оппонентов власти и также бывший спикер парламента Адахан Мадумаров рожден под знаком Змеи.

Водяная Змея, которая славится мудростью, кстати, оберегает и депутата Жогорку Кенеша от «Бир Бола» Мыктыбека Абдылдаева.

А гороскоп пророчит им щедрость

Представители года Козы есть и в парламенте, и в правительстве. Среди них заместитель Омурбека Бабанова по фракции «Республика – Ата Журт» Руслан Казакбаев и их однопартиец Максат Сабиров.

В правительстве к году Козы относится вице-премьер-министр, курирующий силовой блок и вопросы границ, Жениш Разаков.