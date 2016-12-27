Кыргызстан подписал с Казахстаном договор о технической помощи

Кыргызстан подписал договор с Казахстаном о технической помощи на $100 миллионов. Об этом сегодня сообщил журналистам вице-премьер-министр КР Олег Панкратов.

Он напомнил, что при присоединении Кыргызстана к ЕАЭС Россия обещала выделить нам $200 миллионов на реконструкцию пунктов пропуска и лабораторий.

«С россиянами мы достаточно быстро подписали документ. Он уже реализуется, деньги поступают траншами», - сказал Олег Панкратов

«Казахстан обещал выделить нам $100 миллионов, но согласование шло очень долго, и вчера мы подписали документ. Ожидаем, что первый транш после вступления договора в силу будет направлен на вопросы, связанные с ветеринарной безопасностью», - отметил вице-премьер.

Он добавил, что с казахскими партнерами подписан еще один документ – о переходе на унифицированный тариф при железнодорожных перевозках.

«Он вступит в силу спустя 15 дней после подписания. Мы надеемся, что наши предприниматели, которые возят грузы в Кыргызстан железнодорожным транспортом из России через территорию Казахстана, будут платить меньше. Это повлечет удешевление стратегических для нас товаров – ГСМ, металла и леса», - резюмировал Олег Панкратов.