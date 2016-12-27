Чиновников научат, как вести делопроизводство на кыргызском языке

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Учебно-информационный центр при Национальной комиссии по государственному языку ищет тренеров для семинара. Объявление разместили на портале госзакупок.
Планируется провести семинар для государственных и муниципальных служащих «Основы ведения делопроизводства на государственном языке».
Общий стаж тренеров должен быть более 15 лет, из них 10 лет в сфере образования, три года практики ведения семинаров и три года преподавания кыргызского языка для иностранцев.
Отметим, депутаты Жогорку Кенеша на протяжении нескольких лет поднимают вопрос о ведении делопроизводства только на государственном языке.
URL: http://www.24.kg/vlast/42417/