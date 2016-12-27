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Чиновников научат, как вести делопроизводство на кыргызском языке

27/12/16 14:26, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Учебно-информационный центр при Национальной комиссии по государственному языку ищет тренеров для семинара. Объявление разместили на портале госзакупок.

 

Планируется провести семинар для государственных и муниципальных служащих «Основы ведения делопроизводства на государственном языке».

 

  • На это выделили 86,4 тысячи сомов.

Общий стаж тренеров должен быть более 15 лет, из них 10 лет в сфере образования, три года практики ведения семинаров и три года преподавания кыргызского языка для иностранцев.

 

Отметим, депутаты Жогорку Кенеша на протяжении нескольких лет поднимают вопрос о ведении делопроизводства только на государственном языке. 

URL: http://www.24.kg/vlast/42417/

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