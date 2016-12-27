Казахстан не стал отменять ветконтроль на кыргызско-казахском участке госграницы

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Казахстан не стал отменять ветеринарный контроль на кыргызско-казахском участке госграницы. Об этом сегодня журналистам сообщил вице-премьер-министр КР Олег Панкратов.
По его словам, специалисты государств ЕАЭС провели инспекцию в Кыргызстане.
«Все страны, кроме Казахстана, и Евразийская экономическая комиссия констатировали, что рисков нет, и выступили за то, чтобы контроль был снят. Но казахские коллеги, опасаясь рисков, в очередной раз не поддержали этот вопрос. По мере устранения недостатков будем поднимать эту проблему», - сказал Олег Панкратов.
URL: http://www.24.kg/vlast/42436/