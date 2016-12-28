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Спасти депутата! Нардеп не явился на работу из-за затора на Тоо-Ашуу

28/12/16 10:30, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

Сегодня депутат от фракции «Кыргызстан» Тынчтыкбек Конушбаев не явился на заседание Жогорку Кенеша из-за сложной ситуации на перевале Тоо-Ашуу. Об этом рассказал со ссылкой на самого застрявшего в пробке депутат Айтмамат Назаров.

 

По его словам, на перевале «отсутствует специальная техника, никто снег не расчищает». «Нужно дать поручение соответствующим органам принять меры и взять ситуацию на контроль. Из-за этого депутат не пришел на работу», - сказал Айтмамат Назаров.

URL: http://www.24.kg/vlast/42463/

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