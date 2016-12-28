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Средний прожиточный минимум в Кыргызстане в 2017 году составил 6 тысяч 240 сомов

28/12/16 10:54, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

Определен средний прожиточный минимум в Кыргызстане на 2017 год. Он составил 6 тысяч 240 сомов. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил представитель правительства. В 2016 году этот показатель составил 5 тысяч 700 сомов.

 

По данным кабмина, минимальная зарплата в 2016 году составила 1,6 тысячи сомов, в 2017-м она вырастет до 1,8 тысячи. Средняя заработная плата в нынешнем году составила 14 тысяч сомов, на следующий год она увеличится до 16 тысяч 200.

 

Депутат Дастанбек Джумабеков задал вопрос представителю правительства: «В статье 42 Конституции сказано, что каждый гражданин КР имеет право получать зарплату не менее прожиточного минимума. Как правительство собирается решать данную ситуацию и улучшить ее?»

 

Представитель правительства ответил, что Министерство труда ведет работу для улучшения ситуации.

URL: http://www.24.kg/vlast/42467/

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