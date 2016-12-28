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Жанар Акаев призвал коллег поддержать любой законопроект, запрещающий охоту на животных

28/12/16 10:59, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат от фракции СДПК Жанар Акаев призвал коллег поддержать любой законопроект, запрещающий охоту на животных.

 

Напомним, сегодня во втором чтении рассматривают поправки в Закон КР «Об охоте и охотничьем хозяйстве».

 

«В соседних странах нет моратория на охоту, так как там охота не ведется. И большинство наших животных уходят в те страны, потому что там на них отстрел не ведется. И мы должны поддержать законопроект», - сказал Жанар Акаев.

URL: http://www.24.kg/vlast/42468/

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