Омурбек Бабанов еще не принял решение об участии в президентских выборах

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Лидер политической партии «Республика - Ата Журт» Омурбек Бабанов еще не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2017 году. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, добавив, что выдвигать его или нет, решит партия.
«Но мне очень приятно, что наш президент среди претендентов на пост главы государства назвал и мою фамилию», - сказал Омурбек Бабанов.
Ранее Омурбек Бабанов не скрывал президентских амбиций.
URL: http://www.24.kg/vlast/42475/