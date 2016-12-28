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Омурбек Бабанов еще не принял решение об участии в президентских выборах

28/12/16 11:53, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Лидер политической партии «Республика - Ата Журт» Омурбек Бабанов еще не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2017 году. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, добавив, что выдвигать его или нет, решит партия.

 

«Но мне очень приятно, что наш президент среди претендентов на пост главы государства назвал и мою фамилию», - сказал Омурбек Бабанов.

 

Ранее Омурбек Бабанов не скрывал президентских амбиций.

URL: http://www.24.kg/vlast/42475/

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