Омурбек Бабанов рассказал о своей зарплате

Лидер партии «Республика - Ата Журт» Омурбек Бабанов признался, что получает в среднем 35 тысяч сомов в качестве депутата Жогорку Кенеша плюс различные надбавки. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

По словам депутата, он состоятельный человек и имеет достаточно средств, чтобы дать достойное образование своим детям.

«Но дело не в зарплате. Человек должен профессионально исполнять свои обязанности и получать за это хорошие деньги. Надо установить нашим чиновникам хорошее жалованье, но не всем, а только тем, кто отлично справляется со своими обязанностями», - заключил Омурбек Бабанов.

Он добавил, что следует сократить штат министерств, чтобы высвободились деньги на оплату труда достойных сотрудников.