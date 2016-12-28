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Омурбек Бабанов рассказал о своей зарплате

28/12/16 12:18, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Лидер партии «Республика - Ата Журт» Омурбек Бабанов признался, что получает в среднем 35 тысяч сомов в качестве депутата Жогорку Кенеша плюс различные надбавки. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

 

По словам депутата, он состоятельный человек и имеет достаточно средств, чтобы дать достойное образование своим детям.

 

«Но дело не в зарплате. Человек должен профессионально исполнять свои обязанности и получать за это хорошие деньги. Надо установить нашим чиновникам хорошее жалованье, но не всем, а только тем, кто отлично справляется со своими обязанностями», - заключил Омурбек Бабанов.

 

Он добавил, что следует сократить штат министерств, чтобы высвободились деньги на оплату труда достойных сотрудников.

URL: http://www.24.kg/vlast/42478/

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