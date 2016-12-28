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Спор депутатов: вправе ли ТСЖ заниматься коммерцией?

28/12/16 12:34, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутаты сняли с повестки дня четвертый вопрос, направив его в режим второго чтения в комитет.

 

Народные избранники, обсуждая поправки в некоторые законодательные акты КР, среди которых «О товариществах собственников жилых и нежилых помещений многоквартирных домов», не смогли прийти к единому мнению. Они не решили, имеет ли право ТСЖ заниматься коммерческой деятельностью. Например, сдавать в аренду подвальные помещения.

 

По мнению некоторых парламентариев, в законе есть четкое определение формулировки «ТСЖ», где прописано, что эта некоммерческая организация зарабатывать не имеет права. В то же время товарищеские сообщества должны иметь средства на содержание дома.

 

«Товарищеские сообщества должны самостоятельно изыскивать средства, чтобы во время избирательных кампаний не просили у нас денег ни на строительство детских площадок, ни на доставку песка в песочницы. Будет неправильно, если мы запретим сдавать, например, подвальные помещения. Предлагаю вернуть документ ко второму чтению и детально обсудить», - сказал Дастан Бекешев.

 

Большинством голосов депутаты поддержали коллегу.

URL: http://www.24.kg/vlast/42479/

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