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В Кыргызстане с 1 апреля 2017 года правоохранителям установят единый размер пайковых – 70 сомов

28/12/16 15:58, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

С 1 апреля 2017 года для правоохранителей установят единый размер пайковых. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил министр финансов Адылбек Касымалиев.

 

Ранее омбудсмен Кубат Оторбаев в ходе специального доклада «О состоянии социально-правовой защиты сотрудников ОВД КР» сообщил, что суточный паек милиционеров составляет 34 сома.

 

«Имеется протокольное распоряжение ЖК, на основании которого премьер дал поручение увеличить размер пайковых правоохранителям. Так, с 1 апреля 2017 года пайковые составят 70 сомов в день, или 2 тысячи 100 сомов в месяц. Для этого в бюджете заложено 34 миллиона сомов», - сказал глава Минфина.

URL: http://www.24.kg/vlast/42497/

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