Карамат Орозова: Министерствам нужно начинать оптимизацию с себя, а не с регионов

«Министерствам нужно начинать оптимизацию с себя, а не с регионов», - заявила сегодня в парламенте депутат Карамат Орозова.

«Когда мы говорим о реформировании и оптимизации, всегда начинаем с самых проблемных и отдаленных регионов. В Нарыне, Таласе и Баткене сократили финотделы. Но тем самым вы же и рабочие места сокращаете! А в регионах нет ни заводов, ни фабрик», - возмутилась нардеп.