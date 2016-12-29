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В Бишкеке проходит президентская елка

29/12/16 11:23, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Сегодня в Государственной филармонии имени Т.Сатылганова проходит новогоднее представление для детей с участием главы Кыргызстана.

 

На традиционную президентскую елку пригласили 1,1 тысячи детей в возрасте 8-14 лет из всех регионов республики. Среди них лучшие ученики, активные участники и победители конкурсов, соревнований, дети погибших при исполнении сотрудников правоохранительных органов и дети с ограниченными возможностями здоровья.

 

 

По традиции для школьников организовали театрализованное музыкальное представление.

 

С наступающим Новым годом их поздравит сам глава государства Алмазбек Атамбаев. После представления каждый участник президентской елки получит подарок.

 

В этом году президентская елка обошлась в 1,1 миллиона сомов. Кроме того, управделами президента и правительства еще на 1,4 миллиона сомов закупили подарки.

URL: http://www.24.kg/vlast/42544/

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