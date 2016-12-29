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«Нам хлеба не надо – работу давай!» Депутаты ЖК не поедут после Нового года в округа

29/12/16 12:12, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Депутаты Жогорку Кенеша не поедут в округа после Нового года. Решение принято сегодня на заседании.

 

К работе народные избранники приступят 4 января. В этот день и 5 января вместо пленарных заседаний пройдут заседания профильных комитетов.

 

Напомним, в Кыргызстане 1-3 января объявлены нерабочими днями.

URL: http://www.24.kg/vlast/42548/

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