«Нам хлеба не надо – работу давай!» Депутаты ЖК не поедут после Нового года в округа

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Депутаты Жогорку Кенеша не поедут в округа после Нового года. Решение принято сегодня на заседании.
К работе народные избранники приступят 4 января. В этот день и 5 января вместо пленарных заседаний пройдут заседания профильных комитетов.
Напомним, в Кыргызстане 1-3 января объявлены нерабочими днями.
URL: http://www.24.kg/vlast/42548/