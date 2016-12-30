Какие поправки в Конституцию вступят с 1 декабря 2017 года

Депутаты Жогорку Кенеша на встрече с журналистами рассказали, какие поправки в Конституцию Кыргызстана вступят в силу в 2017 году.

Депутат Асель Кодуранова рассказала, что изменения внесли в 26 статей Конституции. 15 января закон вступит в силу.

По ее словам, только 5 статей Основного закона вступят в силу с 1 декабря 2017 года. Они касаются Жогорку Кенеша и правительства. Чтобы они вступили в силу, необходимо принять дополнительные законы.

Отсрочка касается: