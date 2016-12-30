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Депутат объяснила, почему СДПК ухудшила позиции на выборах в Бишкекский горкенеш

30/12/16 13:03, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Партия власти СДПК получила на 9 мандатов в Бишкеском городском кенеше меньше, чем на прошлых выборах, но это не плачевно. Об этом сегодня на встрече с журналистами сообщила депутат Жогорку Кенеша Асель Кодуранова.

 

По ее словам, интерес к партии не пропал. Люди стали политически более информированными. «Они стали смотреть и на другие партии, а не действовать, как раньше, по указке  «голосуй за эту партию», - сказала Асель Кодуранова.

 

Ей хотелось, чтобы СДПК взяла больше мандатов, но «получила она то, что получила».

URL: http://www.24.kg/vlast/42631/

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