Депутат объяснила, почему СДПК ухудшила позиции на выборах в Бишкекский горкенеш

Партия власти СДПК получила на 9 мандатов в Бишкеском городском кенеше меньше, чем на прошлых выборах, но это не плачевно. Об этом сегодня на встрече с журналистами сообщила депутат Жогорку Кенеша Асель Кодуранова.

По ее словам, интерес к партии не пропал. Люди стали политически более информированными. «Они стали смотреть и на другие партии, а не действовать, как раньше, по указке «голосуй за эту партию», - сказала Асель Кодуранова.

Ей хотелось, чтобы СДПК взяла больше мандатов, но «получила она то, что получила».