Президент определил, как работать парламенту, правительству и судам в 2017 году

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Сегодня президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев встретился с торага Жогорку Кенеша, премьер-министром и председателем Верховного cуда. Стороны обсудили итоги уходящего года и планы на 2017 год.
Отмечено, что 2016-й был важным для Кыргызстана. В стране произошли значимые события в экономике, политике и культурной жизни. Одним из главных стороны назвали референдум.
«Уходящий год был во многом непростым для нас. Но страна успешно прошла через важные испытания, сохранив политическую стабильность, и с уверенностью смотрит в будущее. Мы идем в правильном направлении, Кыргызстан становится крепче и стабильнее. Но нам многое предстоит сделать. Мы должны работать еще больше и усерднее, чтобы закрепить принципы дальнейшего устойчивого развития Кыргызстана во всех сферах», - отметил Алмазбек Атамбаев.
Президент пожелал главам ветвей власти - а в их лице и депутатам Жогорку Кенеша, членам правительства и судейскому корпусу - новых успехов в созидательной деятельности на благо народа Кыргызстана.
URL: http://www.24.kg/vlast/42638/