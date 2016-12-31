Кадровые вихри Кыргызстана: главные перестановки года

Уходящий год был богат на кадровые перестановки. ИА «24.kg» представляет вниманию читателей топ значимых ротаций в высших эшелонах власти за прошедшие 12 месяцев.

Ушел и не вернется

В начале года ходили упорные слухи об отставке генерального прокурора Индиры Джолдубаевой. Но она осталась. А вот Эмильбек Каптагаев, как и обещал, ушел. Место полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области занял бывший директор знаменитого санатория «Аврора» Асхат Акибаев.

Эмильбек Каптагаев

Смена кабинета

Весной ушел в отставку премьер-министр Темир Сариев. Покинуть пост главы правительства его вынудил скандал с тендером на строительство автодороги Балыкчи - Корумду. Депутатская комиссия выявила массу нарушений при проведении конкурса. В итоге парламентарии сочли, что Темир Сариев должен уйти.

Темир Сариев и Сооронбай Жээнбеков

В качестве вероятных кандидатов на пост премьер-министра называли депутатов Канатбека Исаева и Чыныбая Турсунбекова. Но возглавил правительство Сооронбай Жээнбеков. С его приходом пришлось уйти с поста спикера Жогорку Кенеша его родному брату Асылбеку Жээнбекову.

На кресло торага изначально претендовали двое - Канатбек Исаев и Бакыт Торобаев. Но при голосовании вышел курьез. Ни один из претендентов не набрал большинства голосов коллег по палате. И тут появился лидер СДПК Чыныбай Турсунбеков. Он-то и стал спикером.

Освободившееся место лидера фракции социал-демократов занял экс-мэр Бишкека Иса Омуркулов.

И полетели ножи и стаи упреков

Вместе с Темиром Сариевым из правительства вылетел и Аргынбек Малабаев, занимавший пост министра транспорта и коммуникаций. Его уход был предсказуем. Причина – обнародованные депутатской комиссией нарушения при проведении тендера на строительство дороги Балыкчи – Корумду.

Следующим, из-под кого выбили кресло, стал министр внутренних дел Мелис Турганбаев. Официальная причина отставки: по собственному желанию. Но в кулуарах озвучивали иную версию. Прогневал Мелис Турганбаев «верхи» своей неуместной бравадой, кипучей деятельностью где не надо и полным отсутствием инициативы там, где необходимы реформы.





Мелис Турганбаев, Кашкар Джунушалиев и Улан Исраилов

Главой МВД стал Кашкар Джунушалиев. Ему дали год на реформирование правоохранительной системы. Но с поставленной задачей министр не справился, и в ноябре его отстранили от должности. Неожиданный карьерный взлет совершил в связи с этим Улан Исраилов - особа, приближенная к президенту Алмазбеку Атамбаеву.

Ноябрь был богат перестановками в силовых структурах. «Полетели головы» председателя ГПС Абдикарима Алимбаева и начальника Госкомитета по делам обороны Марата Кенжисариева. Это было ожидаемо после скандала с кражей оружия со складов войсковой части ГПС. Виновным оказался водитель Марата Кенжисариева.

Марат Кенжисариев и Абдикарим Алимбаев

Написала заявление об уходе и Эльвира Сариева. В 2016-м она возглавляла Министерство образования и науки, а ушла в отставку «в связи с личной ситуацией и семейными обстоятельствами», заявив, что парламентарии не дают членам правительства работать и вынуждают их удовлетворять популистские запросы.

Эльвира Сариева

Но в итоге Эльвира Сариева оказалась в кресле заведующей отделом социальной политики аппарата президента.

Step by step

Улыбнулась фортуна и депутату от фракции «Кыргызстан» Чолпон Султанбековой. Она из парламента переместилась на должность вице-премьер-министра по социальным вопросам. Пост ей достался после развала коалиции.

Талайкул Исакунова и Чолпон Султанбекова

Таалайкул Исакунова перебралась из Жогорку Кенеша в кресло министра труда и социального развития, остававшееся вакантным после отставки Кудайбергена Базарбаева.

Две дамы, ушедшие в правительство, оставили фракцию «Кыргызстан» без женщин. Но данное парламентское объединение пострадало не только из-за этого.

Его лидер Канатбек Исаев вынужденно покинул пост и передал бразды правления давнему соратнику Алмазбеку Баатырбекову. Свой уход он объяснил непримиримой позицией по изменению Конституции. Мол, из-за принципов лидера «Кыргызстан» могли не взять в конфигурацию. Канатбек Исаев ушел, а «Кыргызстан» вошел в коалицию.

В последние дни 2016-го вице-спикер - опять же от этой фракции - Нурбек Алимбеков оставил пост, причем опять по собственному желанию. Как сообщили ИА «24.kg» источники в Жогорку Кенеше, на эту должность претендует другой депутат от «Кыргызстана» - Данияр Толонов.

Данияр Толонов

Взгляд в год будущий

Эксперты прогнозируют, что 2017-й может стать роковым для премьер-министра Сооронбая Жээнбекова и большинства членов нынешнего правительства.

Кроме того, предрекают и досрочный роспуск Жогорку Кенеша.

Но точно известно одно: в 2017 году истекают полномочия президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. И именно выборы нового главы государства станут самым важным кадровым изменением года Огненного Петуха.