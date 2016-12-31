RSS
facebookfacebookgoogale+
Свет далекой звезды. Чингиз Айтматов
Выборы в горкенеш: что победители пообещали Бишкеку
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 31 декабря 2016 года. Суббота. Бишкекское время 15:01
НОВОСТИ ДНЯ:
Власть
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Кадровые вихри Кыргызстана: главные перестановки года

31/12/16 14:25, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Уходящий год был богат на кадровые перестановки. ИА «24.kg» представляет вниманию читателей топ значимых ротаций в высших эшелонах власти за прошедшие 12 месяцев.

 

Ушел и не вернется

 

В начале года ходили упорные слухи об отставке генерального прокурора Индиры Джолдубаевой. Но она осталась. А вот Эмильбек Каптагаев, как и обещал, ушел. Место полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области занял бывший директор знаменитого санатория «Аврора» Асхат Акибаев.

 

 

Эмильбек Каптагаев

 

Смена кабинета

 

Весной ушел в отставку премьер-министр Темир Сариев. Покинуть пост главы правительства его вынудил скандал с тендером на строительство автодороги Балыкчи - Корумду. Депутатская комиссия выявила массу нарушений при проведении конкурса. В итоге парламентарии сочли, что Темир Сариев должен уйти.

 

 

 

Темир Сариев и Сооронбай Жээнбеков

 

В качестве вероятных кандидатов на пост премьер-министра называли депутатов Канатбека Исаева и Чыныбая Турсунбекова. Но возглавил правительство Сооронбай Жээнбеков. С его приходом пришлось уйти с поста спикера Жогорку Кенеша его родному брату Асылбеку Жээнбекову. 

 


Парламент. Танцы на костях

Подробнее

На кресло торага изначально претендовали двое - Канатбек Исаев и Бакыт Торобаев. Но при голосовании вышел курьез. Ни один из претендентов не набрал большинства голосов коллег по палате. И тут появился лидер СДПК Чыныбай Турсунбеков. Он-то и стал спикером.

 

Освободившееся место лидера фракции социал-демократов занял экс-мэр Бишкека Иса Омуркулов.

 

И полетели ножи и стаи упреков

 

Вместе с Темиром Сариевым из правительства вылетел и Аргынбек Малабаев, занимавший пост министра транспорта и коммуникаций. Его уход был предсказуем. Причина – обнародованные депутатской комиссией нарушения при проведении тендера на строительство дороги Балыкчи – Корумду.

 

Следующим, из-под кого выбили кресло, стал министр внутренних дел Мелис Турганбаев. Официальная причина отставки: по собственному желанию. Но в кулуарах озвучивали иную версию. Прогневал Мелис Турганбаев «верхи» своей неуместной бравадой, кипучей деятельностью где не надо и полным отсутствием инициативы там, где необходимы реформы.


  

 

Мелис Турганбаев, Кашкар Джунушалиев и Улан Исраилов

 

Главой МВД стал Кашкар Джунушалиев. Ему дали год на реформирование правоохранительной системы. Но с поставленной задачей министр не справился, и в ноябре его отстранили от должности. Неожиданный карьерный взлет совершил в связи с этим Улан Исраилов - особа, приближенная к президенту Алмазбеку Атамбаеву.

 

Ноябрь был богат перестановками в силовых структурах. «Полетели головы» председателя ГПС Абдикарима Алимбаева и начальника Госкомитета по делам обороны Марата Кенжисариева. Это было ожидаемо после скандала с кражей оружия со складов войсковой части ГПС. Виновным оказался водитель Марата Кенжисариева.

 

 

 

Марат Кенжисариев и Абдикарим Алимбаев

 

Написала заявление об уходе и Эльвира Сариева. В 2016-м она возглавляла Министерство образования и науки, а ушла в отставку «в связи с личной ситуацией и семейными обстоятельствами», заявив, что парламентарии не дают членам правительства работать и вынуждают их удовлетворять популистские запросы.

 

 

Эльвира Сариева

 

Но в итоге Эльвира Сариева оказалась в кресле заведующей отделом социальной политики аппарата президента.

 

Step by step

 

Улыбнулась фортуна и депутату от фракции «Кыргызстан» Чолпон Султанбековой. Она из парламента переместилась на должность вице-премьер-министра по социальным вопросам. Пост ей достался после развала коалиции.

 

 

 

Талайкул Исакунова и Чолпон Султанбекова

 

Таалайкул Исакунова перебралась из Жогорку Кенеша в кресло министра труда и социального развития, остававшееся вакантным после отставки Кудайбергена Базарбаева. 

 


Как создавались и разваливались парламентские коалиции. Timeline

Подробнее

Две дамы, ушедшие в правительство, оставили фракцию «Кыргызстан» без женщин. Но данное парламентское объединение пострадало не только из-за этого.

 

Его лидер Канатбек Исаев вынужденно покинул пост и передал бразды правления давнему соратнику Алмазбеку Баатырбекову. Свой уход он объяснил непримиримой позицией по изменению Конституции. Мол, из-за принципов лидера «Кыргызстан» могли не взять в конфигурацию. Канатбек Исаев ушел, а «Кыргызстан» вошел в коалицию.

 

В последние дни 2016-го вице-спикер - опять же от этой фракции - Нурбек Алимбеков оставил пост, причем опять по собственному желанию. Как сообщили ИА «24.kg» источники в Жогорку Кенеше, на эту должность претендует другой депутат от «Кыргызстана» - Данияр Толонов.

 

 

Данияр Толонов

 

Взгляд в год будущий

 

Эксперты прогнозируют, что 2017-й может стать роковым для премьер-министра Сооронбая Жээнбекова и большинства членов нынешнего правительства.

 

Кроме того, предрекают и досрочный роспуск Жогорку Кенеша.

 

Но точно известно одно: в 2017 году истекают полномочия президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. И именно выборы нового главы государства станут самым важным кадровым изменением года Огненного Петуха. 

 

URL: http://www.24.kg/vlast/42644/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ