Подарки президента Кыргызстана: елка, щенок, телефон и компьютер

«Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подарил Эрлану Ташбаеву из села Масы Ноокенского района щенка породы алабай», - сообщил ИА «24.kg» глава отдела информационной политики аппарата президента Алмаз Усенов.

Уточняется, что маленький кыргызстанец написал президенту письмо, в котором попросил щенка, телефон, компьютер и возможность участвовать в президентской елке в Бишкеке.

Алмаз Усенов сообщил, что все просьбы ребенка исполнили.

Он добавил, что подарки вручат и другим детям, которые обращались к президенту. По его словам, дети просили в подарок начиная от телефонов, компьютеров до живых кроликов и лошадей.

В Бишкеке 29 декабря состоялась президентская новогодняя елка, в которой участвовали Алмазбек Атамбаев и более тысячи детей из всех регионов страны. Среди них отличники, победители олимпиад, международных конкурсов и турниров, воспитанники детских домов, дети сотрудников правоохранительных органов, погибших на службе, и дети с ограниченными возможностями здоровья.