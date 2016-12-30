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Подарки президента Кыргызстана: елка, щенок, телефон и компьютер

30/12/16 16:33, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

«Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подарил Эрлану Ташбаеву из села Масы Ноокенского района щенка породы алабай», - сообщил ИА «24.kg» глава отдела информационной политики аппарата президента Алмаз Усенов.

 

Уточняется, что маленький кыргызстанец написал президенту письмо, в котором попросил щенка, телефон, компьютер и возможность участвовать в президентской елке в Бишкеке.

 

Алмаз Усенов сообщил, что все просьбы ребенка исполнили.

 

Он добавил, что подарки вручат и другим детям, которые обращались к президенту. По его словам, дети просили в подарок начиная от телефонов, компьютеров до живых кроликов и лошадей.

 

Президентская елка: новогоднее путешествие по миру

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В Бишкеке 29 декабря состоялась президентская новогодняя елка, в которой участвовали Алмазбек Атамбаев и более тысячи детей из всех регионов страны. Среди них отличники, победители олимпиад, международных конкурсов и турниров, воспитанники детских домов, дети сотрудников правоохранительных органов, погибших на службе, и дети с ограниченными возможностями здоровья.

URL: http://www.24.kg/vlast/42664/

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