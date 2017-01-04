Алмазбек Атамбаев. Год открытий

В Кыргызстане ежегодно открывают десятки новых объектов. Часто на мероприятиях присутствует глава государства. Неважно, построены они за счет спонсоров или кредитов, или в бюджете наскребли денег.

ИА «24.kg» вспоминает, что в течение 2016 года открыл президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

14 января. Многоквартирный дом в Бишкеке для сотрудников Государственного комитета национальной безопасности.

16 марта. Водный резервуар объемом 6 тысяч кубических метров в Оше. Благодаря ему вопрос с питьевой водой в городе решен на 20 процентов. В остальной части Оша проблема с обеспечением водой не настолько остра.

12 августа. Многоквартирный жилой дом в Бишкеке для сотрудников Государственного комитета национальной безопасности.

26 августа. Многоквартирный жилой дом в Бишкеке для военнослужащих Вооруженных сил. Начальник Генерального штаба ВС Раимберди Дуйшенбиев тогда получил сертификат на 300 тысяч сомов для строительства детской площадки у дома.

2 сентября. Мемориал памяти погибших в ходе событий 1916 года в Национальном историко-мемориальном комплексе «Ата-Бейит». Пустые стремена – это символ погибших всадников, всех тех, кто отдал жизнь за свободу и справедливость. Звуки, которые они издают, – эхо той большой трагедии. Это голоса тех, кто бежал от карателей, погиб на высокогорных перевалах, голодал и терпел унижения на чужбине.

3 сентября. Открытие Всемирных игр кочевников на ипподроме в Чолпон-Ате. Для участия в спортивных состязаниях по 25 видам игр прибыли делегации из 62 стран.

20 октября. Физкультурно-оздоровительный комплекс, построенный в рамках программы «Газпром – детям» в жилом массиве «Арча-Бешик». Общая площадь комплекса - более 5 тысяч квадратных метров, зрительская трибуна на 750 мест.

31 октября. Многоквартирные дома, построенные в Бишкеке для сотрудников милиции. Министру ВД вручил сертификат на 300 тысяч сомов для строительства детской площадки. Строительство трех домов для сотрудников МВД начато в январе 2016 года. На них выделено 437,9 миллиона сомов. Всего в трех домах 207 квартир.

9 ноября. Пограничная застава в селе Чон-Кара Баткенской области. Президент вручил начальнику Баткенского Управления ГПС Уларбеку Шаршееву сертификат на 200 тысяч сомов.

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Кызыл-Кие. Проект реализован компанией «Газпром». С ее помощью в республике построят 16 ФОК.

Физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 1 тысяча квадратных метров, расположенный на территории военного городка в Оше.

10 ноября. Здание полка специального назначения в Баткене. Президент вручил сертификат на 200 тысяч сомов на покупку спортивного инвентаря для спортивного зала.

Участок дороги Ак-Татыр - Исфана (трасса Ош – Баткен – Исфана). Протяженность сданного в эксплуатацию участка составляет 87 километров . Проект реализован совместно с китайской стороной. Кредит в $91,4 миллиона предоставил Экспортно-импортный банк Китая.

Школа в селе Чон-Кара в Баткенской области. Алмазбек Атамбаев вручил сертификат на 300 тысяч сомов на нужды учебного заведения, а также заверил, что до конца 2017 года в республике не будет ни одной аварийной школы.