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Алмазбека Атамбаева интересует обороноспособность Кыргызстана

4/01/17 12:01, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня принял секретаря Совета обороны Темира Джумакадырова. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.

 

Президенту рассказали о работе по обеспечению национальной безопасности и мерах по усилению обороноспособности страны. В частности, Темир Джумакадыров доложил об активизации всего комплекса мер, принимаемых государственными органами по борьбе с терроризмом и религиозным экстремизмом.

 

Президент и секретарь Совета обороны также обсудили реформу системы правоохранительных органов страны.

URL: http://www.24.kg/vlast/42714/

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