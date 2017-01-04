Алмазбека Атамбаева интересует обороноспособность Кыргызстана

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Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня принял секретаря Совета обороны Темира Джумакадырова. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.
Президенту рассказали о работе по обеспечению национальной безопасности и мерах по усилению обороноспособности страны. В частности, Темир Джумакадыров доложил об активизации всего комплекса мер, принимаемых государственными органами по борьбе с терроризмом и религиозным экстремизмом.
Президент и секретарь Совета обороны также обсудили реформу системы правоохранительных органов страны.
URL: http://www.24.kg/vlast/42714/