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Президент Кыргызстана не подписал закон о защите лиц, сообщивших о коррупции

4/01/17 12:32, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев посчитал идею закона о защите лиц, сообщивших о коррупции, актуальной и важной, но вернул документ в Жогорку Кенеш на доработку. Об этом сообщил сайт главы государства.

 

Парламент принял закон, направленный на защиту от преследований лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях, в ноябре 2016 года.

 

Алмазбек Атамбаев обратил внимание разработчиков на ряд существенных противоречий, которые делают невозможным подписание закона в данной редакции и требуют его доработки.

 

«В частности, закон устанавливает защиту только государственных и муниципальных служащих. Таким образом, все остальные категории граждан, работающих в негосударственном секторе, безработные или пенсионеры, сообщившие о коррупционных правонарушениях, не подпадают под действие закона и беззащитны от преследования коррупционеров. Это противоречит одному из основополагающих принципов правового государства: все равны перед законом и судом», - говорится в сообщении.

 

В законе предусмотрена выплата из государственного бюджета денежного вознаграждения лицу (до 1 миллиона сомов), сообщившему о коррупционном правонарушении. Однако правительством не определен источник финансирования.

 

  • «Следует учесть, что нормы о денежном вознаграждении чиновников, сообщивших о фактах коррупции, могут породить новые каналы коррупции с участием более широкого круга госслужащих», - отмечают в пресс-службе президента.

URL: http://www.24.kg/vlast/42717/

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