Президент Кыргызстана не подписал закон о защите лиц, сообщивших о коррупции

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев посчитал идею закона о защите лиц, сообщивших о коррупции, актуальной и важной, но вернул документ в Жогорку Кенеш на доработку. Об этом сообщил сайт главы государства.
Парламент принял закон, направленный на защиту от преследований лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях, в ноябре 2016 года.
Алмазбек Атамбаев обратил внимание разработчиков на ряд существенных противоречий, которые делают невозможным подписание закона в данной редакции и требуют его доработки.
«В частности, закон устанавливает защиту только государственных и муниципальных служащих. Таким образом, все остальные категории граждан, работающих в негосударственном секторе, безработные или пенсионеры, сообщившие о коррупционных правонарушениях, не подпадают под действие закона и беззащитны от преследования коррупционеров. Это противоречит одному из основополагающих принципов правового государства: все равны перед законом и судом», - говорится в сообщении.
В законе предусмотрена выплата из государственного бюджета денежного вознаграждения лицу (до 1 миллиона сомов), сообщившему о коррупционном правонарушении. Однако правительством не определен источник финансирования.
URL: http://www.24.kg/vlast/42717/