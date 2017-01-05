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В Кыргызстане ускорят перевод госуслуг в электронный формат

5/01/17 09:24, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков провел рабочее совещание по внедрению в Кыргызстане системы электронных государственных услуг и сервисов. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата кабинета министров.

 

Презентацию пилотного проекта представил председатель Государственного комитета информационных технологий и связи Бакыт Шаршембиев.

 

«В целях восстановления доверия граждан к государственным услугам, устранения коррупции в системе управления государством, создания условий для беспрепятственного получения гражданами качественных услуг необходимо в первом квартале 2017 года запустить данную систему. Представители бизнес-сообщества и обычные граждане должны почувствовать положительные изменения и разницу от перехода на электронный формат», - сказал глава правительства.

 

Он подчеркнул, что для повышения открытости и расширения спектра предоставляемых электронных услуг необходимо усилить их взаимодействие с Госкомитетом информационных технологий и связи.

 

Уточняется, что для решения именно этих задач создали систему электронного межведомственного взаимодействия «Тундук». В ее базе, работающей в настоящее время в тестовом режиме, есть описание 21 электронной услуги, предоставляемой восемью государственными органами. В ближайшее время в систему внесут еще около 20 госуслуг.

 

URL: http://www.24.kg/vlast/42731/

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