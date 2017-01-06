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В аппарате президента признают, что одними призывами «быть добрыми и культурными» не обойтись

6/01/17 12:17, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

«Культура поведения отражает внутреннюю культуру человека», - сообщила сегодня журналистам заместитель руководителя аппарата президента Мира Карыбаева.

 

Отметим, что столичная мэрия сегодня сообщила вот о таком случае: в Бишкеке, на пересечении проспекта Манаса и улицы Киевской, сотрудник одного из пунктов обмена валюты, справив свою нужду в полиэтиленовый пакет, потребовал от работников «Тазалыка» убрать за ним. Один из журналистов спросил у Карыбековой, не повысить ли штрафы за такое поведение.

 

«Нормальный человек, который получил образование и воспитание, этого бы не сделал. К сожалению, число таких людей растет. И одна из причин, почему указ президента об объявлении 2017-го Годом нравственности, воспитания и культуры, своевременный, в том, что надо обратить на это внимание», - сказала Мира Карыбаева.

 

«Одними призывами «будьте хорошими, добрыми и культурными» мы, наверное, не обойдемся. План мероприятий, который будет сформирован, непременно должен содержать комплекс мер по усилению ответственности за такое поведение. Невозможно одними уговорами добиться нужных нам результатов», - подчеркнула она.

URL: http://www.24.kg/vlast/42779/

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