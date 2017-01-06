Указ президента на двух языках о проведении Года нравственности, воспитания и культуры. В чем разница?

Заместитель руководителя аппарата президента Мира Карыбаева объяснила сегодня журналистам разницу в текстах указа президента об объявлении Годом нравственности, воспитания и культуры на государственном и официальном языках.

Одна из журналисток заметила, что названия указов отличаются, в кыргызском варианте нет слова «воспитание».

«Для меня этот указ тоже удивителен по той причине, что кыргызский текст короче русского. Указ писался одновременно на двух языках, и базовым был кыргызский», - заметила Мира Карыбаева.

«Название – непростое, многоэтажное. В нем много смыслов сидит. И каждый гражданин может в этих трех словах найти то, что ему нужно. Первое слово «ыйман», с одной стороны, переводится как «вера», а с другой - как «нравственность». Здесь важно донести до общества ту мысль, что не всегда нравственность и духовность связаны только с верой или религией. Иногда люди, которые называют себя верующими, совершают абсолютно безнравственные вещи. Бывает, люди, которые говорят, что не верят в бога, совершают ответственные поступки», - пояснила Мира Карыбаева.