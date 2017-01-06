Кадыр Маликов: Военные действия на территории Сирии будут влиять и на Кыргызстан

«Военные действия на территории Сирии будут влиять и на Кыргызстан», - сообщил сегодня на встрече с журналистами теолог Кадыр Маликов.

«Разгром ИГИЛ, взятие сирийского Алеппо и других городов будет влиять на выдавливание террористических групп в другие страны. И здесь стоит большой вопрос, угроза безопасности в плане возврата граждан в свои республики или в другие страны. Уже сегодня известно, что командиры некоторых группировок перебрасываются на территорию Западной Европы. А что касается наших сограждан, они в большей степени концентрируются в Турции», - сказал Кадыр Маликов.

«Последний теракт - в ночном клубе Стамбула 31 декабря. До этого - убийство посла России. Это приведет к тому, что власти Турции усилят операции против ИГИЛ на своей территории. Это может привести к еще большим рискам возвращения наших сограждан по поддельным паспортам и различным другим путям в Кыргызстан. Надо рассматривать ситуацию в геополитическом контексте: основным врагом ИГИЛ и «Аль-Каиды» объявлены Россия и Иран. А одним из выходов на эти страны является Центральная Азия», - отметил он.

«В основном риски есть для двух стран – Казахстана и Кыргызстана. В других странах – Таджикистане, Узбекистане и Туркмении - более жесткий контроль», - уточнил Кадыр Маликов.