Теолог: Деньги при вербовке граждан в Сирию вообще не играют роли

Теолог Кадыр Маликов рассказал сегодня журналистам, как вербуют граждан в Сирию.

«Вербовка проводится планомерно, вербовщики – прекрасные психологи. Они используют в основном уязвимые моменты каждого человека, неудавшиеся отношения. Выступают против определенных видов несправедливости. Основной призыв – апелляция к справедливости, обвиняется система. Деньги вообще не играют роли. Завербованные порой сами несут деньги. Это миф, что люди из-за денег выезжают в Сирию. Не верьте ему», - сказал Кадыр Маликов.

Ранее сообщалось, что в рядах ИГИЛ воюет 860 кыргызстанцев, в том числе 180 женщин.