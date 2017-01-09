RSS
facebookfacebookgoogale+
Чолпон Джакупова: Я неудобный депутат, но в парламенте на меня не давили
Каким будет 2017 год для Кыргызстана. Прогноз политологов
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 11 января 2017 года. Среда. Бишкекское время 23:13
НОВОСТИ ДНЯ:
Власть
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Депутат заявил, что «Кумтор» задолжал 3 миллиарда сомов. Соцфонд опровергает

9/01/17 11:08, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Депутаты ЖК считают, что Социальный фонд должен подать в суд на компанию «Кумтор» за долги по выплатам. Об этом сегодня на заседании комитета по бюджету и финансам заявил Кубанычбек Нурматов.

 

Он поинтересовался у председателя Социального фонда Тенизбека Абжапарова, сколько имеется должников и как с них взыскиваются долги.

 

По словам Тенизбека Абжапарова, Государственная налоговая служба может наложить арест на счета должников, а у Соцфонда таких полномочий нет.

 

  • «Из 7 тысяч предприятий мы можем проверить только один процент. Все разбирательства проходят только в суде. Более чем на миллион должников поданы иски. Уже 6 тысяч дел передано в суд на 1,6 миллиарда сомов", - заявил глава СФ КР.

Депутат спросил, почему Соцфонд не подает в суд на «Кумтор», у которого имеются долги на 3 миллиарда сомов. Однако, по данным главы СФ, у компании «Кумтор» нет долгов по социальным выплатам. 

URL: http://www.24.kg/vlast/42826/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ