Депутат заявил, что «Кумтор» задолжал 3 миллиарда сомов. Соцфонд опровергает

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Депутаты ЖК считают, что Социальный фонд должен подать в суд на компанию «Кумтор» за долги по выплатам. Об этом сегодня на заседании комитета по бюджету и финансам заявил Кубанычбек Нурматов.
Он поинтересовался у председателя Социального фонда Тенизбека Абжапарова, сколько имеется должников и как с них взыскиваются долги.
По словам Тенизбека Абжапарова, Государственная налоговая служба может наложить арест на счета должников, а у Соцфонда таких полномочий нет.
Депутат спросил, почему Соцфонд не подает в суд на «Кумтор», у которого имеются долги на 3 миллиарда сомов. Однако, по данным главы СФ, у компании «Кумтор» нет долгов по социальным выплатам.
URL: http://www.24.kg/vlast/42826/