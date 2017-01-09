Страховые взносы для фермеров Кыргызстана посчитают по размеру сельхозугодий

Президент Кыргызстана утвердил поправки в закон о тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию. Теперь фермеры будут платить взносы, исходя из размера сельхозугодий.

Отмечается, что закон принят для установления тарифов страховых взносов членам крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) без образования юридического лица в фиксированном размере в зависимости от сельскохозяйственного назначения участка в соответствии с базовыми ставками земельного налога.

Фиксированные ставки тарифов страховых взносов устанавливаются для глав и членов КФХ без образования юридического лица в зависимости от сельскохозяйственного назначения участка в разрезе районов Кыргызстана.

Правительство должно в течение трех месяцев привести нормативные правовые акты в соответствие с законом.

В 2015 году принимались поправки в закон о взносах по государственному социальному страхованию. Они повышали плату для торговцев на рынках и фермеров. Однако повышение вызвало волну критики, и Соцфонд отказался от повышения после просьбы президента страны Алмазбека Атамбаева.

После депутат Исхак Пирматов предложил поправки в закон о тарифах соцвзносов. Он утверждал, что документ разработан для дифференциации ставок страховых взносов в зависимости от площади земельного участка и вида сельхозугодий.

По его словам, такая система обеспечит равные условия при выплате страховых взносов для глав и членов крестьянских и фермерских хозяйств, работающих без образования юридического лица. Кроме того, важной частью законопроекта является предложение поэтапно повышать ставки страховых взносов каждые два года.