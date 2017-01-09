Депутатам рассказали, как получить путевку в санаторий

Трудящиеся кыргызстанцы не знают, что им положена путевка через Фонд оздоровления. Об этом сегодня на заседании комитета по бюджету и финансам сообщил депутат Руслан Казакбаев.

Он поинтересовался, сколько граждан смогли поправить здоровье через этот фонд.

«В регионах люди никогда не слышали, что могут получить бесплатную путевку в санаторий, но деньги в Фонд оздоровления трудящихся отчисляют исправно. Кто объяснит, как получить ее? Куда обращаться? Наверняка путевки выдают не по целевому назначению», - отметил он.

Представитель Федерации профсоюзов КР Жээнбек Осмоналиев признал, что в 2015 году по нецелевому назначению использован один миллион сомов. Деньги потратили на заработную плату.

«Тогда 4 путевки отдали не по целевому назначению. В лагерь путевки получили дети не по возрасту. В 2016 году из 6 тысяч получателей путевок 4 тысячи детей поправили здоровье в санаториях», - сказал он.

По его словам, каждый гражданин может обратиться в профсоюзы и получить путевку, если он выплачивал средства. На выдачу путевок Фонду оздоровления трудящихся выдано 247 миллионов сомов.