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Глава Соцфонда не смог ответить на вопросы депутатов

9/01/17 11:47, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Депутат Жогорку Кенеша Улан Примов на заседании комитета по бюджету и финансам отметил, что многие фермеры остались без пенсий из-за неправильной земельной реформы.

 

Он поинтересовался у главы Соцфонда Тенизбека Абжапарова, сколько тех, кто не получил пенсии из-за этого.

 

«В 1995 году неправильно распредели земли, и многие остались без надела. Они не производили отчислений и теперь не получают пенсий», - сказал Улан Примов.

 

Чиновник отметил, что Соцфонду необходимо время, чтобы уточнить эту информацию.

 

Депутат попросил вести агитацию среди населения, чтобы люди понимали: чем больше они отчислят в Социальный фонд, тем больше у них будет пенсия.  

 

Он также призвал уходить от иждивенческих настроений.  

URL: http://www.24.kg/vlast/42832/

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