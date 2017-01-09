Глава Соцфонда не смог ответить на вопросы депутатов

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Депутат Жогорку Кенеша Улан Примов на заседании комитета по бюджету и финансам отметил, что многие фермеры остались без пенсий из-за неправильной земельной реформы.
Он поинтересовался у главы Соцфонда Тенизбека Абжапарова, сколько тех, кто не получил пенсии из-за этого.
«В 1995 году неправильно распредели земли, и многие остались без надела. Они не производили отчислений и теперь не получают пенсий», - сказал Улан Примов.
Чиновник отметил, что Соцфонду необходимо время, чтобы уточнить эту информацию.
Депутат попросил вести агитацию среди населения, чтобы люди понимали: чем больше они отчислят в Социальный фонд, тем больше у них будет пенсия.
Он также призвал уходить от иждивенческих настроений.
URL: http://www.24.kg/vlast/42832/