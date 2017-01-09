Глава Соцфонда не смог ответить на вопросы депутатов

Депутат Жогорку Кенеша Улан Примов на заседании комитета по бюджету и финансам отметил, что многие фермеры остались без пенсий из-за неправильной земельной реформы.

Он поинтересовался у главы Соцфонда Тенизбека Абжапарова, сколько тех, кто не получил пенсии из-за этого.

«В 1995 году неправильно распредели земли, и многие остались без надела. Они не производили отчислений и теперь не получают пенсий», - сказал Улан Примов.

Чиновник отметил, что Соцфонду необходимо время, чтобы уточнить эту информацию.

Депутат попросил вести агитацию среди населения, чтобы люди понимали: чем больше они отчислят в Социальный фонд, тем больше у них будет пенсия.

Он также призвал уходить от иждивенческих настроений.