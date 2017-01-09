В Генпрокуратуре пока не собираются лишать Аиду Салянову неприкосновенности

В Генеральной прокуратуре пока не знают, будут ли настаивать на лишении Аиды Саляновой депутатской неприкосновенности. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что следственная группа ведет работу. Пока не закончится следствие, рано говорить о снятии неприкосновенности с депутата. Не называют в главном надзорном органе и сроков окончания следствия.

Генеральная прокуратура возбудила в отношении экс-генпрокурора Аиды Саляновой уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Ее обвиняют в том, что в бытность исполняющей обязанности министра юстиции она возобновила действие адвокатской лицензии находившегося на тот момент в розыске за совершенные преступления Алексея Елисеева.

Аида Салянова считает уголовное дело политическим заказом.