В Генпрокуратуре пока не собираются лишать Аиду Салянову неприкосновенности

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В Генеральной прокуратуре пока не знают, будут ли настаивать на лишении Аиды Саляновой депутатской неприкосновенности. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что следственная группа ведет работу. Пока не закончится следствие, рано говорить о снятии неприкосновенности с депутата. Не называют в главном надзорном органе и сроков окончания следствия.
Генеральная прокуратура возбудила в отношении экс-генпрокурора Аиды Саляновой уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Ее обвиняют в том, что в бытность исполняющей обязанности министра юстиции она возобновила действие адвокатской лицензии находившегося на тот момент в розыске за совершенные преступления Алексея Елисеева.
Аида Салянова считает уголовное дело политическим заказом.
URL: http://www.24.kg/vlast/42844/