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В Генпрокуратуре пока не собираются лишать Аиду Салянову неприкосновенности

9/01/17 14:56, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

В Генеральной прокуратуре пока не знают, будут ли настаивать на лишении Аиды Саляновой депутатской неприкосновенности. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе ведомства.

 

Отмечается, что следственная группа ведет работу. Пока не закончится следствие, рано говорить о снятии неприкосновенности с депутата. Не называют в главном надзорном органе и сроков окончания следствия.

 

Генеральная прокуратура возбудила в отношении экс-генпрокурора Аиды Саляновой уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Ее обвиняют в том, что в бытность исполняющей обязанности министра юстиции она возобновила действие адвокатской лицензии находившегося на тот момент в розыске за совершенные преступления Алексея Елисеева.

 

Аида Салянова считает уголовное дело политическим заказом.

URL: http://www.24.kg/vlast/42844/

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