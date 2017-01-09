Депутаты хотят предоставить школам возможность тратить спонсорские деньги без госзакупок

Поправки в Закон «О государственных закупках», инициируемые рядом депутатов Жогорку Кенеша, обсудили сегодня на заседании парламентского комитета.

По их данным, законопроект направлен на расширение самостоятельности общеобразовательных организаций в распоряжении внебюджетными средствами и усиление прозрачности и эффективности их использования.

«Родители, видя разрушение инфраструктуры школ, дефицит квалифицированных учителей из-за низкой зарплаты, а также отсутствие современной учебной базы, стали самостоятельно доплачивать школам. По данным Нацстаткома, в 2013 году фактические родительские взносы на нужды школ составили 3,2 миллиарда сомов, или 355 сомов на одного ученика в месяц», - говорится в справке-обосновании.

«Существующее законодательство о госзакупках чрезмерно осложнено административными процедурами. Предлагаем исключить приобретение товаров, работ и услуг государственными и муниципальными общеобразовательными организациями на внебюджетные средства (добровольные пожертвования, спонсорские средства, целевые родительские взносы и так далее) из сферы регулирования государственных закупок и предоставить школам возможность самостоятельно выбирать поставщика. Это позволит поднять качество приобретаемых товаров, работ и услуг и даст школам возможность оперативно решать насущные проблемы», - отмечают нардепы.

«Зимой, к примеру, часто бывают порывы теплотрассы, а у муниципалитета никогда нет денег на экстренный ремонт. Когда школа хочет сделать ремонт на спонсорские средства, то везде преградой становятся госзакупки. Предлагаемые дополнения позволят попечительскому совету самому распоряжаться деньгами», - сказала депутат Евгения Строкова.

Представители Департамента госзакупок отметили, что Закон «О госзакупках» распространяется только на те внебюджетные средства, где «смешиваются государственные и спонсорские деньги». «Если же деньги находятся на счете в каком-нибудь коммерческом банке и их распределяют не руководители бюджетной организации, а представители попечительских советов, то закон на них не распространяется. То есть внесение изменений в закон не требуется», - пояснили они.

На заседании также отметили, что изменения нужно вносить и в Бюджетный кодекс, и в Закон «О попечительских советах». Поэтому законопроект отложили.