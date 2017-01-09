Все законы Кыргызстана начинают приводить в соответствие с измененной Конституцией

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Государственным органам поручили в месячный срок привести законодательную базу страны в соответствие с Конституцией. Об этом распорядился премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.
По его словам, поправки в Основной закон, утвержденные на референдуме 11 декабря, способствуют укреплению суверенитета страны и полному переходу к парламентской форме правления.
«Перед правительством на сегодня стоит ответственная задача по приведению законодательной базы страны в соответствие с главным документом страны», - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.
Также принято решение о внесении законопроектов на рассмотрение Жогорку Кенеша в двух пакетах, по поправкам в конституционные законы и законы КР.
URL: http://www.24.kg/vlast/42861/