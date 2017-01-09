RSS
facebookfacebookgoogale+
Опасные игрушки. На свой страх и риск
Парламент чудес, или Чемпионат профессиональной никчемности
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 11 января 2017 года. Среда. Бишкекское время 23:14
НОВОСТИ ДНЯ:
Власть
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Все законы Кыргызстана начинают приводить в соответствие с измененной Конституцией

9/01/17 17:57, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Государственным органам поручили в месячный срок привести законодательную базу страны в соответствие с Конституцией. Об этом распорядился премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

 

По его словам, поправки в Основной закон, утвержденные на референдуме 11 декабря, способствуют укреплению суверенитета страны и полному переходу к парламентской форме правления.

 

«Перед правительством на сегодня стоит ответственная задача по приведению законодательной базы страны в соответствие с главным документом страны», - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

 

Также принято решение о внесении законопроектов на рассмотрение Жогорку Кенеша в двух пакетах, по поправкам в конституционные законы и законы КР.

URL: http://www.24.kg/vlast/42861/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ