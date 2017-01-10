Понять и простить? Депутат предлагает списать долги транспортников в 235 миллионов сомов

Законопроект «О реструктуризации задолженности автотранспортных предприятий КР по иностранным товарным кредитам» обсудили сегодня на заседании парламентского комитета.

По словам депутата Исы Омуркулова, проблема тянется с 1995 года, когда правительство приобрело 14 автобусов марки «Мерседес-Бенц» по кредитной линии Германского банка реконструкции и развития (KFW), а также запчасти к автобусам марки «Икарус» по кредитной линии Всемирного банка для обслуживания зарубежных гостей и делегаций, прибывших на празднование 1000-летия эпоса «Манас».

Автобусы и запчасти распределили среди автотранспортных предприятий, входивших на тот момент в состав Министерства транспорта. Также правительство приобрело 40 автобусов марки «Мицубиси» по кредитной линии Экспортно-импортного банка Турции, которые распределили среди автотранспортных предприятий.

«При этом с финансовыми органами своевременно не были заключены долговые обязательства согласно требованиям законодательства КР. В связи с отсутствием у руководителей госорганов и автопредприятий какого-либо понимания рыночных отношений, а также низким уровнем финансовой грамотности договоры были составлены в иностранной валюте», - говорится в справке-обосновании.

На момент получения кредита курс доллара США составлял 12,1 сома, курс немецкой марки – 9,78 сома, а в настоящее время курс составляет 70 сомов за $1 и 79 сомов за евро.

На 1 апреля 2016 года совокупная задолженность автотранспортных предприятий составила 407,95 миллиона сомов, в том числе основная задолженность – 223,84 миллиона сомов, проценты и штрафы – 184,11 миллиона сомов. Некоторые предприятия стали банкротами и уже не работают.

«Правительством Турции в 2012 году задолженность КР в сумме $75 миллионов, предоставленных посредством Экспортно-импортного банка, была списана. Однако, несмотря на это, Минфин до сих пор не списал задолженность автопредприятий. А автобусы марки «Мерседес-Бенц» были подержанными и навязаны автопредприятиям со стороны бывших руководителей Госкоминвеста и Минтранса КР по завышенной цене», - отметил Иса Омуркулов.

Законопроектом предлагается списать задолженность в сумме 235 миллионов 290,54 тысячи сомов (кредитная линия Экспортно-импортного банка Турции), а также реструктуризировать задолженность в сумме 172 миллиона 659,53 тысячи сомов (кредитная линия ВБ и KFW).

В ходе обсуждения депутаты отметили, что законопроект сырой. «Насколько я знаю, автобусы были переданы под личную собственность, а мы хотим реструктуризировать долги. Не станет ли это прецедентом? Вы и так знаете, что перед зданием ЖК выступают люди, которые не могут выплатить кредиты», - заметил один из нардепов.

Кроме того, члены комитета отметили, что нужно узнать, кто подписывал документы о приобретении подержанного транспорта по завышенной цене.

Правительство вынесло отрицательное заключение по законопроекту: «Кабмин считает нецелесообразным производить реструктуризацию задолженности на условиях, определенных законопроектом. Вместе с тем в целях оказания дополнительной государственной поддержки автотранспортным предприятиям республики правительство считает целесообразным рассмотреть вопрос путем продления сроков погашения кредитных средств и пересмотра процентных ставок».