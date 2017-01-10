Азамат Такырбашев: В Кыргызстане нужно закрывать железную дорогу

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«В Кыргызстане нужно закрывать железную дорогу», - заявил сегодня на заседании парламентского комитета независимый эксперт Азамат Такырбашев.
«С момента приобретения Кыргызстаном независимости в 1991 году Кыргызская железная дорога не построила не то, что ни одного километра, ни одного метра. Мало того, нынешнее состояние железных дорог находится в критическом состоянии», - сказал он.
«Если на автодороге машина может ямы объехать, то на железной дороге, если будет какой-то излом рельсов, произойдет крушение состава. К примеру, за 2013 год путеизмерительный вагон прошел по нашим железнодорожным путям и выявил катастрофическую ситуацию. Из
«Что делается у нас на путепроводах? Вместо того чтобы «Мостоотряд» занимался своими прямыми обязанностями, он участвует в тендерах по строительству автодорог. Прямое назначение «Мостоотряда» – ремонт мостов и тоннелей. У нас даже в Бишкеке на мостах нет контррельсов. Если вагон рухнет, то прямо на автостраду. Это будет катастрофа, но руководство железнодорожников ничего не предпринимает», - возмутился он.
URL: http://www.24.kg/vlast/42902/