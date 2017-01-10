Скандал! Депутатам рассказали о коррупционных схемах на железной дороге

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Железная дорога берет деньги за капремонт, а делает текущий. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета сообщил независимый эксперт Азамат Такырбашев.
«Возьмем справку, подписанную начальником филиала бытового хозяйства. За 2012 год выполнено
«Доходит до абсурда. В тендере участвовала компания из Германии, ЧП «Иванов» из России и еще несколько компаний. Выигрывает кто? ЧП «Иванов». Получается, у него крепления путевого хозяйства дешевле, чем у самого производителя-завода. Абсурд. Получается, что это целенаправленная коррупционная схема. Сами путейцы принесли мне наглядный пример - оригинал немецкого крепления, а ставят на железной дороге китайские. Вот вам чистая схема», - отметил Азамат Такырбашев.
URL: http://www.24.kg/vlast/42904/