Скандал! Депутатам рассказали о коррупционных схемах на железной дороге

Железная дорога берет деньги за капремонт, а делает текущий. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета сообщил независимый эксперт Азамат Такырбашев.

«Возьмем справку, подписанную начальником филиала бытового хозяйства. За 2012 год выполнено 22,8 км капитального ремонта железнодорожного пути. Капремонт – это полностью смена рельсов, шпал и всех составляющих. Ничего не сделано, но пишут, что капремонт сделан, и берут же деньги за него, а делают всего-навсего маленький текущий ремонт. И для этого они производят грандиозные тендеры на закупку немецких креплений. А почему не российских, белорусских или европейских?» - привел он пример.

«Доходит до абсурда. В тендере участвовала компания из Германии, ЧП «Иванов» из России и еще несколько компаний. Выигрывает кто? ЧП «Иванов». Получается, у него крепления путевого хозяйства дешевле, чем у самого производителя-завода. Абсурд. Получается, что это целенаправленная коррупционная схема. Сами путейцы принесли мне наглядный пример - оригинал немецкого крепления, а ставят на железной дороге китайские. Вот вам чистая схема», - отметил Азамат Такырбашев.