В Кара-Балте второй раз из-за неявки партии власти не могут собрать сессию горкенеша

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В Кара-Балте представители партии власти СДПК второй день не являются на сессию горкенеша, где должны состояться выборы спикера. Об этом ИА «24.kg» сообщили представители партий «ЭлАман», «Акшумкар» и «Кыргызстан».
Отмечается, что сегодня на заседание пришли тринадцать депутатов. Собрать кворум и выбрать спикера, чтобы продолжить работу, так и не удалось. Сегодня на заседании не было и спецпредставителя ЦИК Гульмиры Копосбаевой.
В третий раз заседание кенеша Кара-Балты попытаются провести завтра. В ЦИК ИА «24.kg» рассказали, что сейчас изучают ситуацию. О принятом решении и дальнейших действиях обещали сообщить позже.
Накануне депутаты партии власти СДПК также сорвали первую сессию кенеша. Ранее перенести заседание с 6 на 9 января ТИК попросил мэр города Данияр Шабданов.
URL: http://www.24.kg/vlast/42914/