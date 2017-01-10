В парламенте Кыргызстана обсуждают ЧП в аэропорту «Ош»

На заседании парламентского комитета обсуждают ситуацию, сложившуюся в международном аэропорту «Ош» 11-13 декабря 2016 года.

Министр транспорта и дорог КР Жамшитбек Калилов напомнил, что из-за нелетной погоды тогда были отменены или отложены рейсы. «Служба аэропорта создала условия для пассажиров, им предоставили варианты переноса рейса или возврата денег. Во время ожидания им предложили минимальный набор питания в виде горячего чая и кекса. Пассажирам принесли извинения. С наступлением хороших погодных условий рейсы возобновили», - сказал чиновник.

Представители аэропорта подчеркнули, что во многих аэропортах мира задерживают или откладывают рейсы из-за плохой погоды.

«Мы все люди и понимаем это. Но мы говорим о функционировании аэропорта. Это стратегический объект, и вся его работа должна быть направлена на безопасность пассажиров как в полете, так и на земле. Эти условия в Оше не созданы. Там были пассажиры с маленькими детьми, люди преклонного возраста. Все сидели на полу. Комната матери и ребенка размером всего 2 на 3 метра . А ваш кабинет какой?» - спросила депутат Айнуру Алтыбаева директора аэропорта.

Тот отметил, что его кабинет площадью 12 квадратов, а площадь комнаты матери и ребенка 72 метра , там 11 коек, есть отдельная игротека. «Не надо вводить в заблуждение, 72 квадрата – это весь ваш второй этаж. Нет там никакой игровой комнаты», - возмутилась нардеп.

«Кроме того, авиаперевозчики злоупотребляли ситуацией, создав механизм, который шел им на прибыль. Они заставляли сдавать ранее купленные билеты и покупать новые, которые в несколько раз превышали первичную стоимость. Авиакомпании наживаются на таких моментах. А если у человека нет возможности покупать билет за двойную цену, снимать гостиницу и ждать двое суток до вылета?» - задалась вопросами Айнуру Алтыбаева.

«Из Оша вылетают пассажиры трех республик – Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Там насыщенный трафик. Поэтому вопрос безопасности, функционирования аэропорта надо тщательно рассмотреть», - резюмировала нардеп.