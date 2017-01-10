Недавно избранному кенешу Кара-Балты грозит роспуск

Городской кенеш Кара-Балты, который избрали 11 декабря, могут распустить. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ЦИК КР.

По словам члена Центризбиркома Назарали Арипова, такая процедура может быть предусмотрена в том случае, если нардепы не смогут собраться на сессию в третий раз. Дважды заседание срывалось именно из-за отсутствия кворума.

Саботирует работу горкенеша фракция партии власти (СДПК), говорят депутаты от других организаций.

«Я считаю, что не нужно было перераспределять три мандата партии «Жаны шаар» по победителям. Поэтому там и идет конфликт интересов. Надо было аннулировать по ним итоги, а их голоса ликвидировать, но не отдавать другим партиям», - сказал Назарали Арипов.

В кенеш города Кара-Балты Чуйской области прошли шесть из 11 участвовавших в выборах политических партий.