В Кыргызстане грозят наказать чиновников за проблемы инвесторов

Депутаты Жогорку Кенеша недовольны тем, что бизнесменов в Кыргызстане во время конфликтов с населением не поддерживают местные власти. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике заявила Айсулу Мамашова.

Она отметила, что депутаты постоянно поднимают эти вопросы, но без толку. Конфликты с местным населением возникают не только у компаний, разрабатывающих золоторудные месторождения.

«Кто ответит за то, что местное население на дет работать базе «ЗИЛ», НПЗ «Джунда» в Кара-Балте? У нас никого не наказывают за проблемы инвесторов. Но так нельзя. Пока мы не будем наказывать местные власти за то, что они не поддерживают инвесторов, толку не будет», - возмутилась Айсулу Мамашова.

В ответ вице-премьер-министр Олег Панкратов отметил, что кабинет министров уже занимается вопросом. По итогам 2016 года премьер-министр лично изучит, по чьей вине в Кыргызстан не идут инвесторы.

«Как только по итогам года примут кадровые решения за провал инвестиционных проектов, за проблемы инвесторов, за бездействие органов власти, тогда и вопрос сдвинется с места», - пообещал Олег Панкратов.