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Почему жители Нарынской области в разгар зимы остались без угля?

11/01/17 09:58, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Депутат Аида Салянова сегодня на заседании Жогорку Кенеша подняла вопрос обеспечения жителей Нарынской области углем.

 

По ее словам, люди остались без топлива. Чиновники докладывали, что все будут обеспечены углем, но по факту не выполнили своих обещаний.

 

Спикер ЖК Чыныбай Турсунбеков признал, что проблема, действительно, была.

 

Накануне 17 машин с углем выехали в область. Завтра депутаты намерены заслушать информацию чиновников, в связи с чем возникла проблема.

URL: http://www.24.kg/vlast/42971/

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