Без значков депутаты местных кенешей не могут полноценно работать

Жогорку Кенеш озаботился отсутствием значков у новоизбранных депутатов местных кенешей. Вопрос подняли сегодня на заседании.

По мнению Айтмамата Назарова, с временными мандатами коллеги работают неполноценно.

А новые значки им не дают из-за того, что не могут найти поставщика значков.

Алтынбек Сулайманов заявил, что ЦИКу должно быть стыдно, что депутаты до сих пор не получили нагрудные значки. «Почему их не подготовили заранее? Все знали, что местные выборы будут осенью 2016 года. Теперь им должно быть стыдно, что значки не готовы. Пусть ЦИК ответит за свои действия», - обратился глава фракции «Бир Бол» к торага.

Чыныбай Турсунбеков напомнил, что данный вопрос по регламенту необходимо сначала рассмотреть в комитетах.

«Я никого не защищаю, мы должны работать по регламенту», - сказал он.