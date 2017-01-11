Депутаты ЖК проигнорировали заседание и отправились на выборы мэра Бишкека

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Некоторые депутаты парламента страны не явились сегодня на заседание. Они пошли на выборы мэра Бишкека и агитируют голосовать за Албека Ибраимова. Об этом сегодня сообщил депутат Зиядин Жамалдинов.
Он возмущен, что его коллеги агитируют и устраивают митинги в поддержку одного кандидата – Албека Ибраимова. Правоохранительные органы должны призвать митингующих к порядку, чтобы выборы прошли без давления.
Спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков попросил назвать фамилии тех, кто пошел на выборы.
Ими оказались Марат Аманкулов (СДПК) и Мирлан Жеенчороев («Республика – Ата Журт»).
«Лидеры фракций должны переговорить с депутатами и вернуть их на заседание парламента», - отмечено на заседании.
URL: http://www.24.kg/vlast/42975/