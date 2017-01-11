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Депутаты ЖК проигнорировали заседание и отправились на выборы мэра Бишкека

11/01/17 10:24, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Некоторые депутаты парламента страны не явились сегодня на заседание. Они пошли на выборы мэра Бишкека и агитируют голосовать за Албека Ибраимова. Об этом сегодня сообщил депутат Зиядин Жамалдинов.

 

Он возмущен, что его коллеги агитируют и устраивают митинги в поддержку одного кандидата – Албека Ибраимова. Правоохранительные органы должны призвать митингующих к порядку, чтобы выборы прошли без давления.

 

Спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков попросил назвать фамилии тех, кто пошел на выборы.

 

Ими оказались Марат Аманкулов (СДПК) и Мирлан Жеенчороев («Республика – Ата Журт»).

 

«Лидеры фракций должны переговорить с депутатами и вернуть их на заседание парламента», - отмечено на заседании.

URL: http://www.24.kg/vlast/42975/

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